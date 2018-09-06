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Во Львовской области проходят масштабные международные учения Rapid Trident

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Тренировки Rapid Trident проходят на Яворивском полигоне
Тренировки Rapid Trident проходят на Яворивском полигоне / ua.news

Во Львовской области в активную фазу перешли масштабные украинско-американские учения Rapid Trident. На Яворовском полигоне военные освобождали территорию от захватчика. Освободителями были служащие 54 бригады из Бахмута. А противник –- это батальон, состоящий из американцев и украинцев.

Об этом сообщает "UNN".

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В тылу 54 бригады были поляки – именно они оказывали медицинскую помощь. Для Вооруженных Сил Украины Rapid Trident – это масштабные интернациональные тренировки. Сюда прибыли служащие из 14 стран мира. Среди которых Америка, Германия, Польша, Молдова, Дания, Канада и другие.

Четыре дня подряд они совместно тренируются на Яворовском полигоне. Продолжатся международные учения до конца следующей недели.

Rapid Trident в 2018 году является самым масштабным совместным сухопутным обучением подразделений Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии Украины, Госпогранслужбы Украины и Управления Государственной охраны.

"К учениям привлечено более 350 единиц техники, 220 тысяч военнослужащих, которые тренируются на одном из крупнейших в Европе Яворовском военном полигоне. Учения продлятся 2 недели и будут состоять из двух фаз – командно-штабной и полевой", – заявили в пресс-центре.

 

Теги: Новости Украины Новости Львова Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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