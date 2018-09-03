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Во Львовской области стартовали самые масштабные военные учения ВСУ Rapid Trident-2018

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А во Львовской области сегодня, 3 августа, стартуют самые масштабные военные учения Вооруженных сил Украины совместно с военными подразделениями иностранных государств – Rapid Trident-2018.

Rapid Trident-2018 является кульминацией ежегодных многонациональных тренировок. И свидетельствуют о поддержке Украины со стороны иностранных союзников и партнеров.

Читайте также: В сентябре на Львовщине пройдут учения по противодействию гибридным угрозам Rapid Trident-2018

Перед этим украинские военнослужащие неделями интенсивно учились в полевых условиях, чтобы сейчас отточить навыки вместе с зарубежными коллегами из Соединенных Штатов, Канады, Турции, Польши и Германии. Такие военные учения на территории Украины проводят с 2006 года в рамках программы "Партнерство ради мира" с участием военных стран НАТО.

Отмечается, что основу учений будет составлять одна из бригад, которая входит в зону подчинения оперативного командования "Восток".

Мусиенко отметил, что бригада сформирована из бойцов, которые имеют боевой опыт. Они будут оттачивать свои навыки и мастерство, которые могут понадобиться им в бою.

Особенностью учений является то, что они не будут уже заточены на миссию по поддержанию мира и безопасности, как это бывало всегда, а будут направлены на противодействие гибридным угрозам,
– сказал Александр Мусиенко.

 

 

Он добавил, что во время учений запланировано моделирование различных ситуаций когда нерегулярные вооруженные формирования, которые поддерживаются государством-агрессором, захватывают власть.

 

Теги: Новости Украины Оружие Новости Львова Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 канал
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