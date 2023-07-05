Под Луцком водитель автобуса сбил двоих детей: мальчик впал в кому, девочка с травмой ноги
Источник:полиция Волынской области
На Волыни 4 июля произошло жуткое ДТП. Автобус сбил двоих выбежавших на дорогу детей.
Авария произошла около 15:00. В полиции рассказали подробности.
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Автобус сбил детей
Около 15:00 4 июля в селе Княгининок водитель автобуса БАЗ наехал на 10-летнего мальчика и 13-летнюю девочку. Они внезапно выбежали на проезжую часть из-за грузового автомобиля вне пешеходного перехода.
Руководитель областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Шмаль в комментарии "Суспильному" рассказал, что больше травмировался именно мальчик. Его с политравмой в состоянии комы госпитализировали в областную детскую больницу. Пострадавшую девочку с травмой ноги также доставили в медучреждение.
Я только увидела, как ребенок лежал. Это автобус "Луцк – Ковель", он не ехал быстро. Дети – местные, живут неподалеку,
– рассказала продавщица хлебного киоска, работающая возле от места ДТП, Раиса Радчук.
В полиции отметили, что 61-летний водитель за рулем был трезв. Правоохранители открыли уголовное производство. Следователи выясняют все обстоятельства аварии.
Автобус сбил детей / Фото полиции Волынской области
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