Погиб двухлетний мальчик: во Львовской области полиция ищет очевидцев ДТП в Раковце

На Львовщине произошло смертельное ДТП. В результате аварии в Раковце погиб 2-летний мальчик.

В настоящее время правоохранители проводят расследование. Они просят откликнуться очевидцев ДТП.

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В результате аварии погиб мальчик

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 12:00 29 августа на трассе Киев – Чоп. Недалеко от села Раковец водитель автомобиля Peugeot 407, 43-летний житель Нового Роздола, совершил наезд на 2-летнего мальчика, жителя модульного городка одного из сел Львовского района.

Ребенок находился в детской коляске, которой управляла его мать. В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Водитель автомобиля задержан. Проводится расследование.

Всех, кто владеет любой информацией, которая поможет установить обстоятельства происшествия, просят звонить на оперативную линию 102 или по телефону +380505837573.

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