Большинство республиканцев США на стороне Украины: нардеп сказал, как можно убедить меньшинство

В США продолжаются споры по продолжению оказания Украине помощи. Представители Республиканской партии обратились в администрацию Джозефа Байдена с тем, что они хотят видеть данные о ходе войны в Украине, действиях ВСУ, а также "стратегии победы".

Народный депутат от партии "Слуга Народа" Олег Дунда сказал 24 Каналу, что в США длится предвыборный период, и кучка республиканцев-трампистов взяли на вооружение стратегию выступать против любых инициатив Джозефа Байдена.

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Нужно работать

Республиканская партия сегодня находится в очень интересном состоянии.

По моей информации, большинство республиканцев – на стороне Украины. Однако существует небольшая группка, примерно 30 – 35 человек радикальных трампистов, занимающих позицию против. Проблема в том, что эти 35 трампистов очень шумные. Фактически они навязывают большинству свою повестку дня,

– отметил народный депутат.

В этом случае нужно посмотреть, какие округа представляют эти 35 трампистов, и провести масштабную информационную кампанию на этих территориях. А именно – поработать с университетскими кругами и протестантскими церквями для того, чтобы трамписты выглядели не очень позитивно со своими лозунгами.

Но для этого нужно работать. Надеюсь, что в ближайшее время мы это сделаем,

– заметил Дунда.

Важно понимать, что основная работа конгрессменов каждое утро – мониторинг социологические опросы. Американский политикум помешан на социологических опросах, исследовании мнений общества. Они ведь хотят понимать, какие тенденции существуют и отвечать им, чтобы усидеть в своих креслах.

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Пример Андрея Мельника

"Не нужно переоценивать власть имущих в Соединенных Штатах и в любых странах. И в Украине в частности. Они – простые люди и думают абсолютно просто. И сосредоточены на том, поддерживает ли их округ", – подчеркнул народный депутат.

Большой пример в этом дал посол Украины в Германии Андрей Мельник. Ему удалось переключить правительство Германии на пользу Украины благодаря тому, что он прежде всего поехал не в Берлин, а в Кельн, Франкфурт, Штутгарт и разговаривал с там с местной прессой, активистами, лидерами. И благодаря давлению снизу правительство Германии было вынуждено было поддержать Украину.

"Такое же происходит в любом Западном демократическом государстве, ведь высокопоставленный чиновник у себя в кресле очень зависим от мнения снизу", – подчеркнул Олег Дунда.

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