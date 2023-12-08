Зависит от направления: какие настроения на фронте среди бойцов насчет западной помощи

Соединенные Штаты еще не приняли помощь для Украины на 2024 год, а ЕС не успевает производить 1 миллион боеприпасов к марту 2024 года, как там обещали. Это влияет на возможности украинских военных.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко, отметив, что морально-психологическое состояние украинских военных отличается в зависимости от направления фронта.

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Ощущается нехватка боеприпасов

Как подчеркнул Костенко, если участок фронта более активный, то там серьезнее ощущается нехватка боеприпасов. Где проходит меньше боевых действий, там этот вопрос стоит не столь остро.

Но скажу так. Не помню, чтобы у нас было такое время, когда всего было достаточно. Сейчас нехватка боеприпасов ощущается особенно. Тем более, на фоне заявлений от международных партнеров, что будет уменьшаться международная помощь. Она реально уменьшается,

– сказал Костенко.

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К примеру, сейчас поставляют меньше боеприпасов 155 калибра. Но есть надежда, что ЕС доведет свое обещание до конца и выработает 1 миллион боеприпасов.

Война в Украине: коротко

Динамика военной помощи от союзников существенно замедлилась. Так, с августа по октябрь 2023 года она упала примерно на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Конгресс США пока не принял военную помощь для Украины на 2024 год. Как отметил советник главы ОП Михаил Подоляк, у республиканцев и демократов есть консенсус о поддержке Украины. Но есть вопросы, когда эта помощь будет принята.

По состоянию на 8 декабря Россия потеряла более 337 тысяч личного состава. А за 7 декабря эта цифра выросла еще на 990 единиц.