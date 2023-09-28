Прецедентный шаг: какой месседж НАТО направил Путину по поддержке Украины

Западные партнеры продолжают поддерживать Украину. Об этом свидетельствует визит Генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев 28 сентября. Его результатом стало предоставление Альянсом боеприпасов для ВСУ на 2,4 миллиарда евро.

Политолог Олег Саакян сказал 24 Каналу, что Запад подготовил многоуровневую инфраструктуру помощи Украине. Она берёт на себя принцип распределенности в этой поддержке.

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Запад не устанет помогать

Этот принцип действует следующим образом. Если США в силу внутриполитической нестабильности уменьшатся в своих возможностях поддерживать Украину, то перехватит инициативу Европейский союз.

Если не Евросоюз, то есть двусторонние гарантии. Если не они – есть уровень G7 или НАТО. Есть разные механизмы для того, чтобы они имели возможность взаимоподдерживать и взаимоподстраховывать друг друга,

– подчеркнул политолог.

И этой поддержкой был направлен месседж для России и персонально Владимиру Путину, что в долгую выиграть войну не удастся. Если до этого он проиграл блицкриг, то рассчитывать на победу в продолжительной войне не стоит.

"Запад не устанет помогать Украине. И поддержка будет происходить, несмотря на возможные внутриполитические и геополитические нестабильности в западных странах", – подчеркнул Саакян.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом 28 сентября. После встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским они провели общий брифинг.

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И эта система оберегает Украину от внутриполитической конъюнктуры – либо в Германии, либо в США, либо в Великобритании. Она может усложнить поддержку Украине, но точно не сорвет.

Это прецедентный шаг для НАТО, поскольку до этого закупки для Украины снарядов, комплектующих и тому подобное происходило в основном либо отдельными государствами, входящими в формат "Рамштайн", либо из общего бюджета Евросоюза (из "Фонда мира" несколько раз выделялось по 500 миллионов и был принят отдельный бюджет на закупку снарядов и контрактирование их производства в европейских компаниях),

– отметил политолог.

До этого у НАТО не было прямых программ по поддержке Украины, но теперь они их начинают. И это, по мнению Олега Саакяна, очень хороший сигнал.

Западные партнеры продолжают помогать Украине