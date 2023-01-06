В Германии рассказали, как скоро Украина получит Patriot и Marder
Источник:The Guardian
Немецкий канцлер Олаф Шольц 5 января объявил, что Германия передаст Украине ЗРК Patriot. Зенитно-ракетный комплекс Patriot будет доставлен в Украину из армейских запасов Германии.
Спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт сообщил, что Patriot будет доставлен в Украину в первом квартале 2023 года. Кроме того, одну батарею Patriot для Украины пообещали ранее в США.
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Сколько будет продолжаться обучение на машинах Marder
Гебештрайт также подтвердил, что Германия планирует до конца первого квартала направить в Украину около 40 бронетранспортеров Marder.
По его словам, эти 40 машин должны быть готовы уже в первом квартале, чтобы их можно было передать Украине.
Спикер немецкого правительства рассказал, что обучение на машинах Marder будет проходить в Германии и продлится около восьми недель.
Внешнеполитический представитель парламентской группы СДПГ Нильс Шмид уточнил, что поставки Marder в Украине должны завершиться до конца марта.
Германия передаст Украине Patriot и Marder: что известно
- До недавнего времени в Германии заявляли, что не могут предоставить Украине ЗРК Patriot, поскольку якобы не имеют запасных систем. В конце 2022 года Берлин даже не согласился передать Украине предназначавшийся для Польши ЗРК Patriot.
- И 5 января президент США Джо Байден поговорил с канцлером Олафом Шольцом. После этого Шольц сообщил, что Германия решила предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и боевые машины Marder.
- Со своей стороны Джо Байден сказал, что США намерены поставить Украину БМП "Брэдли".
- США и Германия приняли решение оказать мощную помощь Украине после того, как Франция пообещала предоставить Украине легкие танки AMX-10 RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion.