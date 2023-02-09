Скорее всего, крылатые ракеты: какое дальнобойное оружие Украине может предоставить Британия

Великобритания имеет дальнобойные ракеты, необходимые Украине для уничтожения Черноморского флота россиян. Даже небольшое количество такого оружия изменило бы ход войны.

Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, летчик-инструктор. По его словам, одним из хороших вариантов, на который рассчитывает Украина, считается ракета Storm Shadow.

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Что может передать Украине Великобритания

Роман Свитан отметил, что Storm Shadow – это пример оптимального решения. В частности, это ракета разработки сразу трех мощных стран: Великобритании, Франции и Италии.

Эта ракета скорее всего и будет передана нам вслед за Harpoon,

– объяснил он.

Storm Shadow – это крылатая ракета с дальностью от 250 до 1000 километров.

По словам Свитана, ракета дозвуковая и с мощной боевой частью. Для нее подойдет любое крепление.

Роман Свитан объяснил, на какие британские ракеты Украина может рассчитывать: смотрите видео

В каких целях Украина сможет использовать британские ракеты

Военный эксперт добавил, что дальность попадания Storm Shadow варьируется в зависимости от модернизации.

"Какая дальность будет передаваться, это уже будет закрытая информация", – подчеркнул он.

По его мнению, если ВСУ получат такие ракеты, то обязательно их эффективно используют. В частности, одна из целей – потопить весь Черноморский флот России.

Эта ракета подойдет к любому российскому кораблю и отправит его к крейсеру "Москва": рядом создавать базу металлолома в Черном море,

– объяснил он.

Роман Свитан добавил, что Storm Shadow может отработать по русским мостам.

На какое количество Storm Shadow можно рассчитывать

По мнению военного эксперта, ракеты недешевы. Стоимость одной составляет ориентировочно полтора миллиона долларов.

Их дадут в определенном количестве,

– заметил он.

Именно поэтому Storm Shadow нужно будет использовать по большим объектам, которые нужно выводить из строя.

"Это может быть четыре базы России в Крыму", – объяснил Свитан.

Также говорится и о складах на территории временно оккупированного полуострова. Например, под Джанкоем и в Саках.

По его словам, даже получение нескольких десятков таких ракет – это уже успех, потому что их применение переломит российское сопротивление в Крыму и морское сопротивление.

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