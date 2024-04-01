Продолжается активный диалог по помощи Украине: за что борются Белый дом и Трамп

Есть надежда, что Соединенные Штаты таки согласуют дальнейшую военную помощь для Украины. Сейчас идет сложный процесс, который в конце концов может закончиться положительным для Киева решением.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что рупор Трампа и спикер Палаты представителей Майк Джонсон ведет активный диалог с Белым домом. Он пытается сбалансировать между Трампом и Белым домом. А вопрос отставки Джонсона подвешен в воздухе.

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Будет ли помощь для Украины

Как отметил Клочок, республиканцы сейчас рассматривают вариант внесения собственного законопроекта о помощи для Украины. Он не должен существенно отличаться от того, который приняли в Сенате. Только там может быть процесс ленд-лиза или кредитования. Но по деньгам все должно быть более-менее одинаково.

Сегодня производители оружия поджимают Трампа и заставляют его идти на уступки, чтобы получить государственные заказы. Они же будут финансировать избирательную кампанию республиканцев. Не только Трампа,

– сказал Клочок.

Учитывая ситуацию с Тайванем, где есть потенциальная угроза со стороны Китая, в Соединенных Штатах должны быть заинтересованы в том, чтобы законопроект о помощи Украине, Тайваню, Израилю таки был принят.

США крайне заинтересованы в этом документе. Он нужен, потому что напряжение растет. Китай это видит. Они несколько шантажируют Штаты в том числе и через визит Си в Париж. Макрон, несмотря на то, что правильную для нас риторику занял, но любит таки подыграть Си в вопросе "автономизации" Европы,

– отметил Клочок.

И война в Украине, и Тайвань, и миграционная реформа – это все геополитические вопросы, которые важны для Трампа. Последний любит доводить ситуацию до неконтролируемой, но потом все-таки ее решать. Поэтому, вероятно, он таки согласится на принятие этого законопроекта. Но, вероятно, одна из его целей – чтобы авторами были республиканцы.

Военная помощь для Украины: коротко