Мы обязательно получим помощь от США, – Подоляк объяснил неоднозначные заявления некоторых политиков

Украина обязательно получит помощь от Соединенных Штатов Америки. Там отдают себе отчет, что инвестиция в наши Вооруженные Силы позволит им получить много важных преимуществ.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что и республиканцы, и демократы осознают, почему важно поддерживать Украину. Тут также следует обратить внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, что 90% инвестируемых средств остаются в Америке.

Смотрите также Карма 14 поправки XIX века: сможет ли Трамп принять участие в выборах президента США 2024

61 миллиард через три года превратится в 600 миллиардов

Как отметил Подоляк, 61 миллиард долларов военной помощи для Украины – относительно небольшие деньги, если сравнивать с тем, какие преимущества получат Соединенные Штаты. У них будет шанс еще раз подчеркнуть себя глобальным лидером, а также – окончательно "обнулить" Россию как угрозу глобальной стабильности.

И самое важное – это инвестиция в прогнозированное будущее с меньшим количеством войн, разных эскалаций конфликтов и т.д.

Если Россия не проиграет, то будет инвестировать в Латинскую Америку, чтобы был конфликт между Венесуэлой и Гайаной. Они будут дальше инвестировать в перевороты в Африке. Путин прямо говорит, что будет контролировать этот мир через насилие и войну. Он будет вкладывать гораздо больше денег в дестабилизацию в разных регионах. Тогда Штаты будут вынуждены финансировать разные вооруженные программы, отправлять своих людей. И так 61 миллиард через три года превратится в 600 миллиардов,

– заметил Подоляк.

Сейчас это отлично осознают как республиканцы, так и демократы. В этом контексте важно воспринимать призывы разных потенциальных кандидатов на выборы президента США о прекращении помощи Украине. Это – предвыборная политическая риторика, имеющая право на существование в рамках внутренних политических дискуссий в США. Но сомнительно, что она будет иметь юридические последствия.

Визит президента Зеленского подчеркнул ясное понимание администрацией президента Джозефа Байдена всех рисков, которые несет война в Украине; четкое понимание элитами республиканской и демократической партии, почему нужно поддерживать Украину; существенное повышение понимания того, что происходит в Украине, с точки зрения рядового американца,

– объяснил Подоляк.

Военная помощь Украине: коротко

Президент США Джо Байден еще осенью предлагал выделить общий пакет помощи Украине, Израилю, Тайваню и т.п. на 106 миллиардов долларов. Однако там до сих пор продолжаются политические игры, задерживающих принятие этого решения.

Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что решение о военной помощи от США будет. Но пока непонятно, когда именно это произойдет – до Рождества или в январе 2024 года.

Известно, что Сенат США не будет голосовать о предоставлении военной помощи Украине до конца этого года. Ведь республиканцы и демократы до сих пор не достигли консенсуса в вопросе миграционного законодательства, задерживающего принятие помощи.