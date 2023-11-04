США уменьшат пакеты помощи: связано ли это с коррупцией в Украине и что говорят в ЕС
В США до сих пор не приняли новый бюджет, а потому нет решения о дополнительном финансировании Украины. Чтобы растянуть возможности поддерживать нашу страну, Вашингтон будет предоставлять меньшие пакеты военной помощи.
Полковник ФСБ в отставке, экс-депутат госдумы России Геннадий Гудков сказал 24 Каналу, связано ли уменьшение финансирования с коррупцией в Украине.
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"В США было парламентское расследование. Эту тему обсуждали комиссиями и пришли к выводу, что нужно усилить контроль. Благодаря этому решению в Украине появились контролеры, которые стали внимательнее следить за правильным использованием переданных денег", – напомнил Гудков.Обратите внимание! Смотритель за выделенными Украине деньгами Роберт Сторч приступил к должностным обязанностям 18 октября.
Кроме того, Украина получила письмо с перечнем реформ, которые должна реализовать для дальнейшего получения помощи. В списке указаны четкие сроки.
Борется ли Украина с коррупцией
"Я так понимаю, что Украина сделала очень многое, чтобы снять эти проблемы, минимизировать их. Происходят всевозможные перестановки, расследования", – отметил Гудков.
Однако работы еще много, о чем также знают в странах ЕС. В то же время, там нет такого большого давления, потому что основной пакет помощи оказывают не европейцы, а США.
Повлияла ли коррупция в Украине на уменьшение помощи от США: смотрите видео 24 Канала
Военная помощь от США: последние новости
- Палата представителей США одобрила отдельный пакет помощи для Израиля на 14 миллиардов долларов. Однако Джо Байден обещал ветировать этот законопроект. Ранее он запросил объединенную помощь для Украины и Израиля на 106 миллиардов долларов.
- Тем временем США объявили о пакете военной помощи для Украины в размере 425 миллионов долларов. Он будет содержать боеприпасы для NASAMS и HIMARS, артиллерийские снаряды и прочее.
- К слову, министр обороны Рустем Умеров провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином. Он поблагодарил за новый пакет помощи и рассказал о потребностях украинских военных.