Переломит хребет войны: какие HIMARS "с сюрпризом" США могут передать Украине

США объявили о новом пакете помощи для Украины в размере 100 миллионов долларов. В частности, передают только одну ракетную установку HIMARS, что может свидетельствовать об определенном "сюрпризе".

Основатель ОО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный перечислил 24 Каналу две возможные модификации HIMARS. По его словам, это может быть установка для дальнобойных ракет GLSDB или ATACMS.

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"Тех HIMARS, что у нас есть, хватает, чтобы покрывать всю линию фронта. С большой вероятностью, этот HIMARS приехал для чего-то нового", – подчеркнул Нарожный.

HIMARS для GLSDB

Из открытых источников известно, что Пентагон законтрактовал ракеты GLSDB – это планирующая бомба малого диаметра весом 100 килограммов. В нее поставили систему управления и ракетный двигатель. Сообщают, что дальность достигает свыше 150 километров.

Главный момент – она очень дешевая. Я думаю, что речь идет о 100 тысячах долларов примерно. Ракета GMLRS, которую мы теперь используем, стоит 170–180 тысяч долларов,

– заметил Нарожный.

Теперь враг отодвигает всю свою логистику на 100–120 километров от линии фронта, чтобы Силы обороны не могли достать HIMARS ни при каких условиях. А с GLSDB придется прятать на расстояние 180–200 километров. Это очень усложнит логистику и управление войсками.

HIMARS для ATACMS

В The Wall Street Journal сообщали, что в HIMARS внесли специальные модификации, не позволяющие стрелять по территории России. Поэтому существует вероятность того, что Украине передали специальный HIMARS, с которого можно запускать ATACMS с дальностью 300 километров.

Если так, то это действительно изменит ход войны. Если это будет 50–100 штук, то с таким количеством мы можем уничтожить все склады, логистические центры, мосты, пункты управления. Это переломит хребет войны,

– констатировал Нарожный.

По мнению военного эксперта, тогда следует начать с авиации и ПВО врага, а также Крымского моста.

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