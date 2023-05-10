То, что нам очень нужно, – Жданов проанализировал новую помощь от США

США выделили очередной пакет военной помощи Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов. В него вошли боеприпасы и снаряжение, которое нам очень нужно уже сейчас.

Об этом у себя на стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. По его словам, передача Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и боеприпасов означает, что вопрос "ракетного голода" для систем ПВО будет закрыт.

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Сможем получать ценные разведданные

Жданов заявил, что последний пакет свидетельствует о том, что в Украине будет создаваться глубоко эшелонированная система противовоздушной и противоракетной обороны. США дают нам оборудование, которое позволит замкнуть в одну систему все средства ПВО – от зенитной пушки до ЗРК Patriot.

Боеприпасы для противодействия беспилотникам и 155 мм снаряды – это то, что нам необходимо прямо сейчас,

– добавил военный эксперт.

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Также в пакете коммерческие услуги спутниковой съемки – это фотографии, которые позволяют нам наблюдать строительство фортификационных сооружений россиянами на временно оккупированных территориях – в Крыму, возле Мелитополя, Мариуполя и т.д.

"США откроют доступ к спутниковым фотографиям, которые делают коммерческие спутники. Мы будем коммуницировать либо с помощью США, либо напрямую с этими компаниями, давать задания на съемки определенных территорий, чтобы получать ценные разведданные для наших Вооруженных Сил", – подчеркнул Жданов.

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