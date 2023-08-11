Выборы в Европе: как они могут помочь Украине

Политический фактор – решающий в предоставлении Украине военной помощи на борьбу с врагом. В этом контексте выборы в Европе будут влиять на сроки и объемы поставок оружия для ВСУ.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Максим Яли. Политический фактор является важнейшим в вопросе предоставления оружия Украине и сроков поставки этого вооружения, потому что западные политики в демократических странах должны опираться на общественное мнение.

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"Сейчас активно фигурирует информация в СМИ, что, в частности, Германия может предоставить Украине дальнобойные ракеты, поэтому осенью ожидаем хороших новостей в контексте военной помощи. Поскольку США, а также Польша и Словакия будут готовиться к выборам, для политических лидеров этих стран важно получить положительные новости с украинского фронта", – сказал политический эксперт.

Выборы в США

Также и для президента Джозефа Байдена важно поддержать украинскую армию, чтобы получить мощные результаты на фронте с приходом осени.

"Будут приняты ключевые решения по дальнейшей поддержке Украины. Начнется политический сезон, избирательная гонка в США, и для Байдена это будет гораздо актуальнее", – отметил Яли.

Политический фактор – ключевой

Именно от политического фактора отталкиваются наши партнеры в расчетах и планировании поставок военной помощи.

"Подобная ситуация была и в прошлом году. Основные события разворачивались в сентябре и октябре, а в ноябре россияне покинули Херсон", – напомнил политолог.

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