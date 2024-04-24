Ситуация с продлением военной помощи для Украины от США таки подходит к завершению. Скоро наше государство получит все необходимое оружие.

Об этом 24 Каналу рассказал американский политик, лидер Республиканской партии 45 округа Нью-Йорка Борис Пинкус, заметив, что некоторые уже даже начинали говорить, что Соединенные Штаты не являются великой державой.

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Это – абсолютная неправда. Соединенные Штаты в очередной раз доказали, что являются великой державой. Вашингтон и в дальнейшем будет помогать Украине.

Оружие точно будет

По данным Пинкуса, Соединенные Штаты даже планируют передать оружие с искусственным интеллектом, чего не случалось раньше. Правда, пока вообще нет никакой информации, о чем здесь идет речь.

Будет поступать оружие с искусственным интеллектом. Этого Америка еще никогда и никому не давала. А оно будет поступать в Украину,

– сказал Пинкус.

Параллельно Украина будет продолжать бить по важным для России военным объектам. Киев вполне имеет право бить по целям на территории страны-агрессора. Абсолютно нормально, когда украинские дроны летят тысячи километров и уничтожают объекты врага.

Те же знаменитые дроны "Лютый". Замечательные дроны, которые летают на тысячу километров. Или "Сокол-3000", который может летать в Заполярье и долбить российские аэродромы. Они будут летать. И будут бить по Дальнему Востоку,

– подчеркнул Пинкус.

По его мнению, никто не должен выражать беспокойство из-за таких ударов. Это вполне правильное решение, которое укладывается в стратегию победы Украины.

Военная помощь для Украины: кратко