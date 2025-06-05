США перебросят вооружение, предназначавшееся Украине, в другое место: реакция ОП

США перенаправит специальные детонаторы для ракет, которые были предназначены для Украины, своим войскам на Ближнем Востоке. Силы обороны используют их для сбивания российских дронов. Это довольно неожиданное решение от Штатов.

Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что в ситуации с военной помощью от США нет чего-то конкретно "черного" или "белого". Украина работает над тем, чтобы была возможность покупать или получать оружие от Штатов.

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Будет ли военная помощь от США

Как отметил Подоляк, с одной стороны, решение США перебросить оружие, которое было предназначено для Украины, можно понять. У Штатов свои приоритеты, учитывая угрозу из-за ядерной программы Ирана.

С другой стороны, если США начнут отказываться от согласованных договоренностей, то у них будут серьезные репутационные потери. И такая неуверенная политика уже имеет свои "плоды". К примеру, Европа уже отказывается от некоторых контрактов с американскими производителями оружия. Там ориентируются или на собственное производство, или на другие рынки.

Для меня загадка, как можно одновременно продавать своим производителям оружия концепцию, что "мы будем самыми мощными и влиятельными", но одновременно обнулять репутацию. Не стоит быть поставщиком, который в любой момент может подвести. Работайте с нами. Но мы в любой момент можем отказаться от обязательств, потому что есть что-то приоритетнее,

– сказал Подоляк.

Украине же в этой ситуации нужно и в дальнейшем вести переговоры на разных уровнях. Это не только "Рамштайн", но и двусторонние отношения на уровне Генштаба, Минобороны. Также стоит продолжать работать с частными продавцами оружия из США, которые заинтересованы в соблюдении договоренностей.

Добавим, в Министерстве обороны Украины рассказали, сколько оружия получит наше государство от партнеров в 2025 году.