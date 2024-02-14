Он уже заигрался, – Пионтковский сказал, чем Трамп запугивает республиканцев по помощи Украине

Сенат США таки поддержал пакетный законопроект, согласно которому Украине должны выделить более 60 миллиардов долларов. При этом Трамп запугивал республиканцев, чтобы они не голосовали за эту инициативу.

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский, отметив, что большинство демократов в Сенате является весьма условным – там разница идет буквально на несколько голосов. Такая же ситуация относительно республиканцев в Палате представителей. Там есть преимущество всего в 4 – 5 голосов.

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Так же уязвимой является позиция спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Трамп вполне может угрожать, что республиканцы инициируют его отставку, если он сделает что-то не то.

Как Трамп может запугивать конгрессменов-республиканцев

Как отметил Пионтковский, Трамп может давить и на других конгрессменов-республиканцев. В этом году состоятся выборы в Конгресс – и кандидаты должны пройти через праймериз.

Чтобы попасть на эти выборы, нужно пройти праймериз. Это – серьезный недостаток американской политики. На примере Никки Хейли. Она пользуется популярностью среди американцев согласно опросам. Но ей трудно пройти праймериз. Это – барьер. Там приходят голосовать наиболее ангажированные и дисциплинированные члены партии. Не вся же партия приходит. И Трамп активно там контролирует различных фанатиков. Он может просто угрожать, что натравит толпу, которая просто "потопит" вас на праймериз,

– сказал Пионтковский.

Несмотря на это, среди конгрессменов-республиканцев до сих пор остаются люди, которые готовы придерживаться собственных принципов. Поэтому есть надежда, что законопроект о помощи для Украины таки примут в Соединенных Штатах. Параллельно европейские политики также призывают конгрессменов, чтобы эту инициативу наконец одобрили.

Трамп уже заигрался. Он считает, что схватил Бога за бороду вместе с Путиным. Не скрывает свои связи с Путиным. Это может ему "аукнутся",

– отметил Пионтковский.

Военная помощь для Украины