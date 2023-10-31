Министр обороны Британии пообещал увеличить военную поддержку Украины

Великобритания обещает предоставить Украине больше военной поддержки. А также объединить союзников для этого.

Министр обороны Британии Грант Шаппс пообещал, что Великобритания будет наращивать количество военной помощи для Украины.

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Британия обещает и дальше поддерживать Украину

Грант Шаппс заявил, что Великобритания предоставит больше военной помощи Украине и объединит союзников, чтобы дать Киеву все необходимое для победы. Он подчеркнул, что его страна никогда не позволит, чтобы мир забыл о потребностях Украины.

Путин надеется, что мир забудет о неотложной необходимости поддержать Украину. Великобритания никогда не позволит этому произойти – мы предоставим больше военной поддержки и объединим наших союзников, чтобы Украина получила то, что ей нужно для победы. Это было мое сегодняшнее сообщение к украинскому вице-премьер-министру,

– сказал он.

Тем временем международные партнеры продолжают оказывать Украине военную помощь. В частности, за последние несколько дней новые пакеты помощи поступили из Германии, Дании и США.

Украина получила новые пакеты военной помощи