СМИ сообщали, что Штаты якобы уже не могут передавать Украине оружие без риска на других участках. Это – чрезвычайно странное заявление, которое непонятно на что направлено.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что военная помощь Украине не была настолько огромной от США, чтобы истощить их запасы.

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У них еще много оружия

Как отметил Свитан, в Соединенных Штатах находятся на складах тысячи единиц различной техники, которые произвели еще в прошлом веке. Их основное оружие – ракеты и авиация – Украина практически не использует. К примеру, мало что слышно об оружии до F-16.

F-16 может использовать около 120 наименований оружия. Кто это использует? Или мы сильно выгребаем те средства поражения, которые использовались в прошлом тысячелетии в окопных войнах. Единственное, еще нам луки и стрелы не привезли,

– сказал Свитан.

На самом деле оптимальный вариант для Украины в будущем – попробовать максимально вложиться в собственное военное производство. Также нужно ориентироваться на сотрудничество с Европой.

Думаю, если бы европейцы могли самостоятельно принимать решения, то мы уже бы получили достаточное количество крылатых ракет. Но сейчас они вынуждены оглядываться на Белый дом,

– считает Свитан.

Напомним, администрация Байдена до сих пор выступает против того, чтобы позволить Украине бить по территории России. Там боятся эскалации. И убеждают, что Украина не имеет достаточного количества ATACMS, чтобы изменить ситуацию. А больше дать они не могут.