Позор Конгресса, – генерал Ходжес сказал, что Залужный не получил от Запада того, что просил

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес подчеркнул, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не получил от западных партнеров просящего. Он отметил, что это "позор Конгресса".

Ходжес также подчеркнул, что интервью Залужного американского журнала The Economist было очень полезно. Ведь оно показало, в чем именно нуждается наше государство для победы над агрессором.

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Экс-командующий армией США в Европе отметил, что Залужный точно определил вызовы и потребности ВСУ в интервью The Economist. По словам генерала, это именно тот анализ, который хочется получить от главнокомандующего Вооруженными силами.

"Очень профессиональный анализ, без эмоций. Это очень хороший список для Украины и всех нас, который следует изучить", – сказал Ходжес.

В то же время, он отметил, что западные партнеры не отреагировали открыто ни на интервью Залужного, ни на его список потребностей. Генерал рассказал, что на уровне правительств этого не произошло.

Это позор для нашего Конгресса, когда они отказались от своей ответственности. Я надеюсь, что этот вопрос будет решен в этом месяце или начале февраля,

– подчеркнул он.

Генерал также сказал, что если правительство и Конгресс США откажутся от своей ответственности по оказанию вооруженной помощи Украине, то это будет "настоящим подарком Кремлю".

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