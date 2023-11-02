Спикер Палаты представителей анонсировал пакет помощи Украине: когда его примут
В Палату представителей США 2 ноября будет внесен на рассмотрение проект о финансировании помощи Украине. Этот пакет объединят с выделением денег в защиту границ Соединенных Штатов с Мексикой.
Об этом во время пресс-конференции заявил спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон. В частности, он выразил надежду, что будет принято двухпартийным большинством, передает 24 Канал.
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Спикер внесет пакет помощи Украине на рассмотрение Палаты
Джонсон подчеркнул, что считает правильным объединить финансирование помощи и защиты границы с Мексикой. Так ведь их вместе могут принять как Демократическая, так и Республиканская партии США.
Спикер отметил, что у Соединенных Штатов есть обязательства, которые они могут и должны делать по всему миру. Однако прежде всего страна должна заботиться о "нашем собственном доме".
И пока наши границы широко открыты, мы открываем себя большой угрозе. Если мы хотим помочь с границами в Украине, мы должны заботиться и об американской границе,
– добавил он.
Кроме того, Джонсон также отметил, что голосование за предложение Джонсона о помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов состоится уже 2 ноября. За пакет для Украины и защиты границ США будут голосовать после.
Ранее Байден хотел объединить помощь Украине и Израилю.
- Президент США Джо Байден предложил комплексный пакет помощи стоимостью примерно 106 миллиардов долларов. Предложение направлено на расширение поддержки Украины, Израиля, Тайваня и многих других стран. Со всем тем, это решение натолкнулось на сопротивление конгрессменов, выступающих за индивидуальное голосование по каждому пакету помощи.
- Впоследствии Майк Гарсия, представитель Республиканской партии из Калифорнии, выдвинул ряд запросов в администрацию Байдена по одобрению пакета помощи Украине. В частности, он потребовал предоставить "стратегию фактической победы Украины" в войне.
- На это заявление Гарсии отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил положительное значение того, что в заявлениях американских политиков слово "победа" звучит рядом с Украиной.