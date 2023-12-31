В 2024 году все может измениться: что существенно повлияет на позицию Европы по поводу войны

Завершается 2023 год, в течение которого много говорилось о победе Украины в войне. Вместе с тем часто звучали заявления о мирных переговорах, нехватке военной поддержки и длительных боевых действиях.

Именно от нас всех зависит, определится ли мир в 2024 году с тем, что Россия должна проиграть в войне. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, подчеркнув, что все мы должны максимально поддерживать государство в борьбе с агрессором.

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Что может изменить позицию мира по отношению к войне в 2024 году

Очень многие украинцы, которые не имеют властных полномочий или огромных финансовых ресурсов, все равно делают многое для того, чтобы защищать страну от врага. Кроме этого, большая ответственность сегодня лежит на украинских властях.

Если Украина сможет продемонстрировать свою автономность в вопросе уничтожения врага, это существенно изменит позицию Европы. У меня такое убеждение, что на Западе все-таки опасаются того, что в случае огромного успеха Украины, Россия, например, использует ядерное оружие,

– заметил Валерий Клочок.

Были разговоры о том, что единственный способ, которым Россия может вести войну против стран НАТО – не конвенциональный, а ядерный. Однако следует учитывать, что этот вид оружия в оккупантов довольно сомнительного качества. Многие годы они не обслуживали свой ядерный потенциал должным образом, технологии также устарели – еще со времен Советского Союза.

Их нельзя сравнить с западными технологиями. Чего стоит демонстрация работы системы Patriot в Украине. Мы уже убедились, что она уничтожает баллистику просто невероятно,

– добавил Клочок.

На что следует акцентировать в Новом году

Очень важно показать хорошие результаты на линии фронта. Если Запад увидит успех Украины, то, очевидно, будет давать нам больше оружия, денег.

Стоит вспомнить, сколько помощи получила Украина до 2022 года. Но когда Запад увидел, что мы устоим и даже можем защищать другие страны, то понял, что победа нашего государства очень важна. Такова позиция Европы нам на пользу. Увеличение количества БПЛА, дальнобойных ракет зависит от воли военно-политического руководства, но также от уровня автономности ведения боевых действий Украиной.

Мы существенно зависим от западной поддержки, комментарии о том, что нам нужно больше военной помощи, раздаются от официальных должностных лиц. Также есть прогнозы, что 2024 год будет тяжелее для Украины. Сегодня сложно сказать об этом, возможно, он будет не легче, но, например, успешнее,

– сказал Клочок.

Следовательно, все может измениться. Это очевидно, наблюдая за последними новостями, в том числе в России. На их территорию прилетают сотни беспилотников. А в оккупированном Крыму уничтожен большой десантный корабль россиян.

В ночь на 26 декабря в Феодосийском порту удалось поразить БДК "Новочеркасск". Это судно было предназначено для высадки морского десанта и перебрасывания морем техники, грузов. Взрывы были настолько мощными, что от корабля остался только железный каркас. Сначала оккупанты умаляли количество жертв, но впоследствии появилась информация о 74 погибших моряка.

"Ликвидировали почти 80 человек личного состава. Запад не проявил никакой обеспокоенности, он это даже не комментирует. Все это и будет формировать наш успех в 2024 году", – подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

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