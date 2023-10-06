Украина самостоятельно решила свою проблему: как пролонгировать американскую помощь

Заявления республиканцев о том, что Украина должна что-то делать своими силами для победы – не всегда манипуляции. Речь идет о том, что наше государство должно развивать собственный оборонный комплекс, самостоятельно разрабатывать некоторые виды оружия.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний. Он отметил, что Украина без помощи посредников Украина решает вопрос с зерновым соглашением.

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У Трампа не будет аргументов

Тарас Загородний отметил, что отдельные республиканцы, поддерживающие Украину, делают заявления, что сейчас США тратит лишь 5% оборонного бюджета на помощь ВСУ, а украинцы уничтожили уже половину потенциала российской армии.

В то же время американцам, в частности, членам Республиканской партии, нужно видеть конкретные действия и планы Украины. Политолог подчеркнул, что своими силами Украина решает вопросы с зерновым соглашением.

Изготовили дроны, Василий Малюк показывал, как дроны залетают в Крымский мост, уничтожают корабли Черноморского флота. Украина решила свою проблему своими силами. Черноморский флот России уже "царапает" в Новороссийск. Видел сообщение, что россияне думают делать базу в Абхазии, потому что они не уверены, что дроны не прилетят в Новороссийск и не уничтожат весь флот,

– считает он.

Такими действиями Украина просто не оставляет аргументов для экс-лидера Штатов Дональда Трампа и его сторонников.

Загородный о заявлениях республиканцев: смотрите видео

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