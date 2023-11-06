"Байден с Украиной до конца": почему возникают проблемы с военной помощью для Украины от США

Палата представителей США не поддержала идею Джо Байдена о выделении 106 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Сейчас ищут варианты, как продлить помощь Киеву.

Об этом 24 Каналу рассказал политический деятель из США Юрий Рашкин, заметив, что к власти в нижней палате Конгресса пришли трамписты. И ситуация с выделением военной помощи Украины стала несколько тяжелее.

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Это неприятный сигнал. Однако бесспорно, что сейчас Штаты будут искать решение, как обеспечить дальнейшую военную помощь для Украины.

США и Байден будут делать все возможное сейчас. Байден с Украиной до конца. Те решения, которые должны были работать, пока не работают. Лэндлиз – тоже не решение. Ибо идет то же голосование и тот же спикер. У нас спикер, который желает взять деньги для Израиля из налоговой администрации. Трамписты во всей красе. Республиканцы голосуют, потому что иначе их "съедят". Далее Сенат заблокирует этот законопроект. И все для них хорошо будет,

– отметил Рашкин.

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Будут искать решение

Как подчеркнул Рашкин, ситуация сейчас экстренная, потому что фактически сейчас уже практически две войны, а одна из партий блокирует помощь. Однако Штаты будут думать, как обеспечить Украину военной помощью.

Будут находить новые решения. Республиканцы не поняли, что это проигрышный вариант. Увидим, как президент США будет искать деньги для Украины. Их нужно найти,

– подчеркнул Рашкин.

Военная помощь для Украины: коротко