Байден понимает угрозы: почему президент США хочет оказать помощь Украине одним крупным пакетом

Соединенные Штаты могут выделить для Украины один крупный пакет военной помощи, которого должно было хватить на год. Речь идет о сумме от 50 до 100 миллиардов долларов.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс, отметив, что принять решение одним пакетом значительно легче, чем выделять понемногу в течение длительного времени. Особенно, когда каждый вопрос о выделении бюджета в США является максимально политическим накануне выборов.

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Украина становится заложником внутриполитического контекста

Как подчеркнул Ференс, республиканцам "не на руку" ситуация, когда демократы демонстрируют, что могут выделять большие деньги и принимать серьезные решения. Именно поэтому вопрос военной помощи в Украине является заложником внутриполитического контекста.

Соответственно, администрация Байдена понимает угрозы, поэтому предложила формулу, чтобы одним пакетом принять решение о военной помощи. А также – там придумывают разные варианты, чтобы все-таки принять все это.

Администрация Байдена предложила формулу, чтобы пакетом принять решение, привязывая все к поддержке Израиля. Израиль – это нечто святое для США. Особенно лобби еврейское мощное. Потому нормальное предложение. Важно, что это реализовали. Не исключено, что республиканцы будут подчеркивать, чтобы решения принимали раздельно,

– отметил Ференс.

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Военная помощь Украине: коротко