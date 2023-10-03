Маленькая победа Путина: почему в США провалили бюджет

В США из-за межпартийного конфликта был принят временный бюджет сроком на 45 дней. Однако из него исключен пункт о помощи Украине.

Политический деятель из США, депутат от округа Рок (штат Висконсин) Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу, что это неприятная ситуация, ведь Конгресс не смог продлить помощь Украине на необходимом уровне в нужный момент. И из-за этого пострадала репутация США.

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Выиграл бой, но проигрывает войну

Кроме того, принятие бюджета именно в таком виде может навредить поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов.

И это маленькая победа Владимира Путина. Его можно "поздравить" с "хорошей" неделей в американском Конгрессе. Ему многое удалось сделать. Ведь более 6 миллиардов долларов должны быть заложены в бюджет США на помощь Украине на следующие 45 дней, пока Республиканская партия разбирается в собственной "гражданской войне",

– подчеркнул Рашкин.

Путин вероятно выиграл бой, однако, по мнению политического деятеля, он проиграет войну.

"Однако в этой "битве" часть представителей Республиканской партии во главе с Дональдом Трампом, который работает под диктовку из Кремля, смогли заблокировать работу Конгресса", – подчеркнул политический деятель.

Кто виноват в провале бюджета в США: смотрите видео

Однако в США есть умный президент – Джозеф Байден, есть Сенат, в котором большинство представителей и Республиканской, и Демократической партий поддерживают Украину.

"Но сейчас от 20 до 100 республиканцев считают, что можно голосовать против поддержки Украины. А спикер пока боится поставить на голосование законопроект о продлении помощи Киеву. И это большая проблема", – отметил Юрий Рашкин.

Что этому предшествовало