У Зеленского анонсировали увеличение количества оружия от партнеров

В Генштабе тщательно анализируют сообщения и разведывательные данные о возможном наступлении России в конце весны – начале лета 2024 года. Уже идет активное строительство оборонительных сооружений. Также есть надежда на поставки оружия.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что Генштаб работает над противодействием российским атакам. Уже сейчас продолжают возводить фортификационные сооружения; продолжается мобилизация; дополнительные тренинговые мероприятия; рекрутинг и тому подобное.

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Ключевым является поставка оружия

Как отметил Подоляк, есть надежда, что в течение ближайших недель Украина получит существенно больше оружия от международных партнеров. Это будет влиять на ситуацию на фронте.

Как только у нас будет увеличено количество противоракетной обороны и авиационный компонент, то вся концентрация России будет выглядеть по-другому. То, что они хотят пройтись по Донецкой и Луганской области – очевидно. То, что хотят оккупировать больше территорий – очевидно. Смогут ли они это сделать? Вряд ли,

– сказал Подоляк.

Этот вопрос постоянно держат на контроле. Разведывательные данные от ГУР также позволяют четко говорить с партнерами относительно того, сколько Украине нужно оружия.

Почему в прошлом году много говорили о контрнаступлении

Как отметил Подоляк, многие любят задним числом говорить, что чего-то не стоило делать. В контексте прошлого года была потребность информационно давить на Россию. В тот момент она была психологически обвалена на фоне успехов Украины. Но оккупанты все равно вкладывались в фортификационные сооружения.

Однако поставки оружия для Украины были значительно медленнее, чем договаривались. Соответственно и не удалось накопить достаточное количество оружия.

Должно быть соответствие. Вы должны проводить информационные мероприятия и параллельно понимать, что накопление ресурса соответствует договоренностям. Если этого нет, то идет разбаланс. Мы сегодня осторожнее комментируем, учитывая опыт прошлого года с точки зрения накопления оружия. Сейчас мы договорились об определенных объемах. Но желательно, чтобы они были своевременно поставлены,

– сказал Подоляк.

Сейчас Россия пытается нагнетать. Однако это не влияет на готовность Украины пойти в атаку. Главное, чтобы удалось накопить достаточное количество оружия для мощного наступления.

В России тоже непростая ситуация. Там сейчас постоянно вбрасывают сообщения по типу "еще надо немного дотерпеть – и будет победа".

Это говорит о существенной неуверенности. Путин потом выходит и говорит о готовности к переговорам. Понимаете, когда страна будет доминировать по линии фронта, то не будет говорить о переговорах. Почему? Потому что не выполнила своих задач. Мы видим эту странную риторику. Они будто сами себе говорят, что "еще немножко – дожмем, захватим. Харьков будем штурмовать". Это говорит о существенной психологической неуверенности. Поэтому надо спокойно смотреть, что там говорят о "новых армиях для захвата Харькова". Это их информационная работа,

– подчеркнул Подоляк.

Военная помощь для Украины: коротко