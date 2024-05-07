Тогда увидим внутренние проблемы в России: в ОП сказали, как этого достичь

Украина много месяцев ждала военной помощи от США, пока Конгресс не принял соответствующее решение. Вследствие этого, на фоне дефицита боеприпасов, ВСУ пришлось в тяжелых условиях защищать территорию Украины.

Именно поэтому очень важно для Украины вовремя и в соответствующем количестве получить военную поддержку от партнеров. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что если наше государство будет иметь необходимый ресурс и сможет достичь преимущества на фронте, то это приведет к глобальным последствиям.

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Увидим более глубокий психологический шок россиян

Необходимо, по его мнению, иметь все рычаги влияния, даже если мы говорим о фиксации финала войны, для того, чтобы давить на Россию.

Напомню, что осенью 2022 года Россия вела себя совершенно иначе на глобальном рынке, была "тише воды, ниже травы". Потому что тогда Вооруженные Силы Украины имели существенные тактические успехи в Харьковской и Херсонской операциях,

– отметил советник главы ОПУ.

Если украинские силы будут не только уничтожать отдельные российские военные объекты, инструменты войны, даже такие, как загоризонтные радиолокационные станции, а наносить России существенные тактические поражения на том или ином направлении, тогда увидим совсем другую ситуацию.

Во-первых , состоится, перехват инициативы Вооруженными Силами Украины.

, состоится, перехват инициативы Вооруженными Силами Украины. Во-вторых , увидим психологический шок гораздо более глубокий в России.

, увидим психологический шок гораздо более глубокий в России. В-третьих, сформируются совсем другие процессы во внутреннем политическом пространстве России.

Потому что россияне тогда, по словам советника главы Офиса Президента, обратятся к своему ключевому историческому вопросу: что делать?

"Тогда увидим внутренние проблемы в России, но также тогда уже можно выходить на другого типа глобальное и экономическое давление. Однако все упирается в количество оружия, которого будет достаточно для нанесения серьезных поражений по живой силе и технике России", – отметил Михаил Подоляк.

Военная помощь от партнеров: что известно

Конгресс США в апреле одобрил предоставление Украине военной помощи на сумму более 60 миллиардов долларов. В Вашингтоне считают, что это будет способствовать тому, что ВСУ смогут в 2025 году осуществить контрнаступательную операцию. В то же время, как пишут западные СМИ, любое новое наступление украинских сил в 2025-м "будет зависеть от увеличения и одобрения финансирования со стороны США".

Также издание Politico сообщило, какое оружие Украина больше всего ожидала от США. Речь идет об американском беспилотнике-разведчике MQ-9 Reaper – именно в нем Киев нуждался больше всего с первых дней войны. Это оружие нужно ВСУ, чтобы идентифицировать российские цели в глубоком тылу оккупантов. В то же время США до сих пор отказывают Украине в предоставлении этих беспилотников из-за опасений, что россияне могут их ликвидировать.

Кроме того, немецкое оборонное предприятие Rheinmetall планирует передать Украине прототипы артиллерийских снарядов с дальностью до 100 километров. Речь идет о поставках "сотни тысяч" боеприпасов.