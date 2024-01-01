Помощь для Украины должна расти, – политик из США сказал, кто представляет проблему

В начале 2024 года Сенат США будет голосовать за выделение пакета помощи Украине. Сейчас большой проблемой для принятия поддержки нашего государства есть спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон.

Такое мнение 24 Каналу озвучил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Штатов должна увеличиваться.

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"США нужно улучшать свои действия"

Юрий Рашкин отметил, что помощь со стороны США нарастает. Государство выделяет Украине все более мощное оружие. Однако в 2024 году Штатам необходимо провести голосование и принять решение о выделении пакета помощи Украине.

Нужно собраться в 2024 и вести себя по-другому, чем в 2023. Нужно улучшать наши действия, учиться и продолжать оказывать давление на наших политиков. Помощь Украине должна увеличиваться,

– подчеркнул политик из США.

По его словам, нужно давить на спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, ведь именно он представляет проблему.

Военная помощь Украине со стороны США: главное