Помощь для Украины должна расти, – политик из США сказал, кто представляет проблему
В начале 2024 года Сенат США будет голосовать за выделение пакета помощи Украине. Сейчас большой проблемой для принятия поддержки нашего государства есть спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон.
Такое мнение 24 Каналу озвучил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Штатов должна увеличиваться.
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"США нужно улучшать свои действия"
Юрий Рашкин отметил, что помощь со стороны США нарастает. Государство выделяет Украине все более мощное оружие. Однако в 2024 году Штатам необходимо провести голосование и принять решение о выделении пакета помощи Украине.
Нужно собраться в 2024 и вести себя по-другому, чем в 2023. Нужно улучшать наши действия, учиться и продолжать оказывать давление на наших политиков. Помощь Украине должна увеличиваться,
– подчеркнул политик из США.
По его словам, нужно давить на спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, ведь именно он представляет проблему.
Военная помощь Украине со стороны США: главное
- В начале декабря 2023 года Сенат США не смог поддержать дополнительный запрос Белого дома на финансирование национальной безопасности границ в размере 106 миллиардов долларов. Туда входит 61 миллиард долларов военной и гуманитарной помощи для Украины.
- Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что в Белом доме ожидают, что США удастся принять новый пакет помощи для Украины в январе 2024 года. Администрации Джо Байдена удалось добиться договоренностей с республиканцами. Речь идет о вопросах борьбы с миграцией на границе с Мексикой. Это позволит разблокировать принятие нового финансирования для Украины.
- Вечером 27 декабря стало известно, что в США объявили о выделении очередного пакета военной помощи для нашего государства. Его общая сумма составляет 250 миллионов долларов. В Минобороны США отмечают, что этот пакет военной помощи содержит то, что нужно для удовлетворения насущных потребностей нашего государства.