США готовят крупнейший пакет военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов, – Politico

Соединенные Штаты готовятся объявить один из крупнейших в истории пакетов военной помощи для Украины в рамках программы USAI. Общая сумма предоставленного пакета составит 6 миллиардов долларов США.

Журналисты Politico отметили этот пакет может быть завершен и объявлен уже в пятницу, 26 апреля. Эта помощь является частью из общего финансирования на 61 миллиард долларов США, которое ранее принял Конгресс и подписал Джо Байден.

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США готовят новый пакет помощи Украине

В издании отметили, что, по словам одного из официальных лиц и третьего лица, знакомого с планом, этот пакет военной помощи от США будет включать системы ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса "воздух – воздух", которые будут установлены на истребителях.

Оборудование, скорее всего, не прибудет в Украину в течение нескольких лет, поскольку деньги выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая выдает контракты американским оборонным фирмам на изготовление нового оборудования для Украины, а не привлекает из текущих запасов США,

– отметили журналисты.

Ожидается, что министр обороны США Ллойд Остин объявит о новой помощи во время виртуальной встречи в пятницу с более 50 странами, которые входят в Контактную группу по вопросам обороны Украины, известную также как "Рамштайн".

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