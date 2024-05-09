США отправят Украине новые партии оружия в течение ближайших недель, – Госдеп

Соединенные Штаты должны объявить о поставках новых пакетов помощи Украине. Это уже произойдет в ближайшие недели.

Об этом во время брифинга с журналистами заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Он отметил важность поддержки нашего государства со стороны Соединенных Штатов, передает 24 Канал.

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США анонсируют новые пакеты помощи в ближайшие недели

В своем заявлении Миллер подчеркнул, что решение об увеличении численности украинской армии лежит исключительно на Украине. Однако Соединенные Штаты будут продолжать оказывать военную помощь и поддерживать экономику Украины, чтобы "привести их в такое место, где они смогут стоять на своих ногах".

И вы видели, как мы реализуем ряд вещей в этом отношении. Мы начали видеть деньги, которые были переданы в дополнительный пакет. Могу заверить вас, что анонсов будет больше – они появятся в дополнительном пакете,

- пояснил он.

Представитель Государственного департамента США также раскрыл планы относительно будущих объявлений о поставках оружия в Украину в течение ближайших недель.

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Соединенные Штаты уже оказывали помощь Украине