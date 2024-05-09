США отправят Украине новые партии оружия в течение ближайших недель, – Госдеп
Соединенные Штаты должны объявить о поставках новых пакетов помощи Украине. Это уже произойдет в ближайшие недели.
Об этом во время брифинга с журналистами заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Он отметил важность поддержки нашего государства со стороны Соединенных Штатов, передает 24 Канал.
Интересно "Окно" или "двери" возможностей: как на фронт влияет ожидание западного оружия
США анонсируют новые пакеты помощи в ближайшие недели
В своем заявлении Миллер подчеркнул, что решение об увеличении численности украинской армии лежит исключительно на Украине. Однако Соединенные Штаты будут продолжать оказывать военную помощь и поддерживать экономику Украины, чтобы "привести их в такое место, где они смогут стоять на своих ногах".
И вы видели, как мы реализуем ряд вещей в этом отношении. Мы начали видеть деньги, которые были переданы в дополнительный пакет. Могу заверить вас, что анонсов будет больше – они появятся в дополнительном пакете,
- пояснил он.
Представитель Государственного департамента США также раскрыл планы относительно будущих объявлений о поставках оружия в Украину в течение ближайших недель.
Смотрите также В США анонсировали новые пакеты военной помощи Украине: что заявили в Госдепе
Соединенные Штаты уже оказывали помощь Украине
- Президент США Джо Байден 24 апреля подтвердил, что Соединенные Штаты готовят новый пакет помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов. Пакет помощи будет включать боеприпасы для противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и бронетехнику. Это решение было принято после того, как Байден подписал законопроект о выделении Украине 61 миллиарда долларов помощи.
- Этот пакет включает ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем противовоздушной обороны, зенитные ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, боевых машин пехоты Bradley, противотанковые ракеты TOW, запасные части, полевое оборудование, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
- Также минобороны Соединенных Штатов направит 6 миллиардов на изготовление, в частности, средств перехвата для ПВО NASAMS и Patriot. Все эти средства пойдут на помощь Украине. Заказ получат компании американского военно-промышленного комплекса, а сам пакет помощи в рамках инициативы поддержки Украины является крупнейшим в истории США.