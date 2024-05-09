Про це під час брифінгу із журналістами заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер. Він наголосив на важливості підтримки нашої держави з боку Сполучених Штатів, передає 24 Канал.
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США анонсують нові пакети допомоги у найближчі тижні
У своїй заяві Міллер підкреслив, що рішення про збільшення чисельності української армії лежить винятково на Україні. Однак Сполучені Штати будуть продовжувати надавати військову допомогу та підтримувати економіку України, щоб "привести їх у таке місце, де вони зможуть стояти на своїх ногах".
І ви бачили, як ми реалізуємо низку речей у цьому відношенні. Ми почали бачити гроші, які були передані в додатковий пакет. Можу запевнити вас, що анонсів буде більше – вони з'являться в додатковому пакеті,
- пояснив він.
Речник Державного департаменту США також розкрив плани щодо майбутніх оголошень про постачання зброї в Україну протягом найближчих тижнів.
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Сполучені Штати вже надавали допомогу Україні
- Президент США Джо Байден 24 квітня підтвердив, що Сполучені Штати готують новий пакет допомоги Україні на суму 1 мільярд доларів. Пакет допомоги включатиме боєприпаси для протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та бронетехніку. Це рішення було прийнято після того, як Байден підписав законопроєкт про виділення Україні 61 мільярда доларів допомоги.
- Цей пакет включає ракети RIM-7 і AIM-9M для систем протиповітряної оборони, зенітні ракети Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, бойових машин піхоти Bradley, протитанкові ракети TOW, запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
- Також міноборони Сполучених Штатів спрямує 6 мільярдів на виготовлення, зокрема, засобів перехоплення для ППО NASAMS і Patriot. Усі ці засоби підуть на допомогу Україні. Замовлення отримають компанії американського військо-промислового комплексу, а сам пакет допомоги в межах ініціативи підтримки України є найбільшим в історії США.