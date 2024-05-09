Про це під час брифінгу із журналістами заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер. Він наголосив на важливості підтримки нашої держави з боку Сполучених Штатів, передає 24 Канал.

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США анонсують нові пакети допомоги у найближчі тижні

У своїй заяві Міллер підкреслив, що рішення про збільшення чисельності української армії лежить винятково на Україні. Однак Сполучені Штати будуть продовжувати надавати військову допомогу та підтримувати економіку України, щоб "привести їх у таке місце, де вони зможуть стояти на своїх ногах".

І ви бачили, як ми реалізуємо низку речей у цьому відношенні. Ми почали бачити гроші, які були передані в додатковий пакет. Можу запевнити вас, що анонсів буде більше – вони з'являться в додатковому пакеті,

- пояснив він.

Речник Державного департаменту США також розкрив плани щодо майбутніх оголошень про постачання зброї в Україну протягом найближчих тижнів.

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