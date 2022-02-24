В Украине вводят военное положение, – Зеленский
В Украине вводят военное положение. Это стало ответом на военную операцию, которую Россия начала против Украины в ночь на 24 февраля.
О введении военного положения на всей территории государства заявил президент Владимир Зеленский.
Важно Зеленский созвал внеочередное заседание СНБО
Россия осуществила удары по военной инфраструктуре и по нашим пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение на территории всего нашего государства,
– заявил украинский лидер.
Он также сообщил, что уже провел переговоры с президентом США Джо Байденом и заверил: Соединенные Штаты уже готовят международную поддержку для Украины.
Кроме того, президент призвал украинцев не паниковать, по возможности оставаться дома.
"Армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет Министров Украины. Вскоре я снова выйду на связь. Без паники, мы сильные, мы всех победим. Слава Украине!" – добавил Зеленский.
Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.
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Обращение Владимира Зеленского о введении военного положения: видео
Что этому предшествовало
- Еще 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании псевдореспублик на Донбассе. Впоследствии глава Кремля внес в совет федераций закон о разрешении использовать вооруженные силы России на территории другого государства. В совете федерации это, как и следовало ожидать, единогласно поддержали документ.
- В ночь на 24 февраля в ряде украинских городов прогремели мощные взрывы. О них сообщают жители Киева, Харькова, Черниговской области, Одессы и других городов Украины.
- Украина официально закрыла небо для гражданских самолетов.
Что стоит знать о военном положении
Заметим, что введение происходит в несколько этапов:
- Совет национальной безопасности и обороны Украины подает предложение о введении военного положения президенту.
- Президент издает указ о введении военного положения.
- Верховная Рада собирается на заседание по утверждению указа президента.
- После утверждения указ подлежит немедленному оглашению через средства массовой информации или обнародованию иным способом.
Что такое военное положениеВоенное положение – это особый правовой режим, который вводится в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения. Военное положение предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности, а также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека.
Что стоит знать о военном положении: смотрите видео