Есть несколько вариантов: какое оружие Украина может производить вместе с союзниками

Украина очень активно работает над совместным производством оружия со странами Запада. И тут есть много интересных перспектив.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное пространство" Александр Коваленко, отметив, что существует много разных видов оружия, которые можно производить совместно с партнерами. В первую очередь это боеприпасы.

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Что можно производить совместно со странами Запада

Как подчеркнул Коваленко, вполне реально наладить совместное сотрудничество с Францией по выработке самоходной артиллерийской установки. У Парижа есть "Цезары", а у Киева – "Богдана".

Также в Украины есть интересный проект БТР-4, который мог бы эволюционировать совместно с западными технологиями. Следовало бы рассмотреть вариант создания собственной БМП, условно, на уровне немецкой "Мардер". Или можно было бы сделать вариант "Брэдли", но тогда нужно договариваться с американцами.

Заявления о ПВО. Я уверен, что мы будем реализовывать проект на определенных стадиях. Ибо после войны вопрос ПВО будет таким же важным, как и сейчас. Нам нужно будет их в большом количестве,

– заметил Коваленко.

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Совместное производство оружия с Западом: коротко