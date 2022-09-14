Военные рассказали, какими ракетами оккупанты ударили по Кривому Рогу

14 сентября 2022 , 18:48
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Источник:

оперативная группировка войск "Каховка"

Российские оккупанты вечером 14 сентября в очередной раз обстреляли Кривой Рог. Военные рассказали, какие ракеты попали по городу.

Ракетный обстрел произошел во время воздушной тревоги. Ее объявили примерно в 17:00.

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В Кривой Рог прилетели российские крылатые ракеты

В оперативной группировке войск "Каховка" рассказали, что в 17:01  –  17:06 произошел  ракетный удар по Кривому Рогу. В город прилетели 3 российские крылатые ракеты Х-101, вероятно, с Ту-95МС.

Попадание – западная окраина города Кривой Рог. Потери  и разрушения уточняются,
– заметили военные.

 

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Автор: Ольга Котів