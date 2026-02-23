Большие риски для Украины, – Зеленский о подготовке военных учений России и Беларуси
- Зеленский заявил, что совместные военные учения России и Беларуси представляют серьезную угрозу для Украины и населения Беларуси.
- Президент подчеркнул, что Украина внимательно отслеживает ситуацию и готова реагировать на любые угрозы.
Россия и Беларусь обсуждают новые военные учения. Зеленский считает, что они могут стать серьезной угрозой для безопасности Украины и населения Беларуси.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередные совместные военные учения Москвы и Минска на территории Беларуси.
По его словам, пока точные масштабы маневров неизвестны, однако предыдущий опыт показывает, что массированные учения часто предшествовали вторжению на территорию Украины.
Мы посмотрим, насколько они будут большими. Но когда они были очень массированные, началось наступление на территорию Украины. Поэтому все это точно большие риски для Украины. И, я считаю, большие риски для белорусов,
– подчеркнул Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина продолжает внимательно отслеживать ситуацию и готова реагировать на любые угрозы.
Что известно о последних заявлениях Зеленского относительно Беларуси?
Беларусь сознательно позволяет использовать свою территорию для корректировки ударов дронов по Украине. Зеленский отметил, что часть таких объектов уже уничтожено, а Россия продолжает применять реактивные дроны с поддержкой с белорусской территории. Президент также сообщил о подготовке площадки для комплекса "Орешник" и отметил осознанные риски для белорусского общества.
Также Владимир Зеленский заявил, что санкции против Александра Лукашенко – только первый шаг. Украина планирует расширять ограничения на самого лидера и его окружение из-за поддержки России, в частности удары дронов с белорусской территории.
Киев работает над юридической составляющей этих преступлений и координируется с международными партнерами. Санкции уже поддержали ЕС, США, Япония, Канада, Швейцария и Новая Зеландия.