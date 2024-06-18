Военный документ в Резерве+: как получить, какие нюансы стоит знать

В приложении Резерв+ появился QR-код и цифровой документ для удобной проверки данных ТЦК или полицией. В приложении также можно сообщить об отсутствующих данных человека и найти их.

Как получить военный билет, нужно ли носить с собой бумажную версию и другие важные нюансы, которые стоит знать – рассказывает 24 Канал.

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Юридическая сила электронного документа

Отныне электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, что и бумажный.

Заметим, что в течение месяца с тех пор Резерв+ появился, от 18 мая до 18 июня, через программу можно было только обновлять военно-учетные данные. Фактически, документ в приложении не имел юридической силы, работники ТЦК не принимали его во внимание.

И, с сегодняшнего дня, электронный военно-учетный документ имеет юридическую силу, а потому его можно показывать для проверки правоохранительным органам и ТЦК.

. У всех, кто обновил данные, сгенерируется QR-код, что заменит физический документ.

По ощущениям будто вместе с командой запускаем будущее. Электронный военно-учетный документ уже доступен в Резерв+ – цифровизация неотвратима,

– прокомментировала сегодняшние нововведения заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.

Поэтому, ответ на вопрос, нужно ли с собой носить бумажный военный билет или приписное свидетельство, отвечаем – нет. Достаточно сгенерированного QR-кода в приложении Резерв+.

Кроме того, через приложение можно сообщать, что данные гражданина не найдем, а военным осуществлять процедуру снятия с учета.

Как получить военный документ в Резерв+

Чтобы получить электронный военно-учетный документ нужно авторизоваться в приложении Резерв+ и обновить данные о себе.

! Также необходимо обновить само мобильное приложение в маркетах Google Play или App Store. Даже если сначала опции обновить приложение нет, надо нажать на него, чтобы опция появилась –

Затем в приложении на странице с военно-учетными данными пользователя появится вкладка "загрузить PDF": нужно нажать на нее и на экране появится электронная версия военного билета.

Там будут указаны военно-учетная специальность пользователя, его персональные данные, находится ли он на учете и прочее. Там также будет указано, проходили ли вы ВЛК.

Самое главное – на странице будет сгенерирован уникальный QR-код.

Видеоинструкцию, как получить документ:

Почему может быть недоступным военный документ в Резерв+

QR-код пока появился не у всех пользователей приложения Резерв+. Однако, в Минобороны объяснили, что вскоре абсолютно все получат доступ к возможности генерации этого документа.

"Это эффект постепенной доступности приложения в маркетах. Абсолютно все пользователи получат этот доступ. Это будет осуществляться несколькими волнами. Следите за этими обновлениями. Буквально в течение нескольких дней абсолютно все 176 стран и Украина будут иметь доступ к приложению", – сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

Интересно! По словам представительницы Минобороны, всего за несколько часов успешно загрузили электронный военно-учетный документ 62 тысячи пользователей. Черногоренко отметила, что это очень большой спрос.

Что делать военным на фронте, если в Резерв+ они "в розыске"

Статус "в розыске" в мобильном приложении Резерв+ обычно присваивают тем, кто нарушил правила воинского учета. В первые дни функционирования приложения этот статус мог ошибочно указываться в приложении.

В Минобороны сообщали, что исправили ошибку, из-за которой в приложении Резерв+ некоторые граждане имели статус "в розыске" – он безосновательно отображался у более 700 тысяч украинцев.

Если этот статус все еще указан в вашем профиле – есть смысл обратиться в ТЦК и СП, в котором вы стоите на учете.

Однако, если пользователь является действительным военнослужащим, то такой его статус однозначно является ошибкой. Команда мобильного приложения Резерв+ налаживает взаимодействие между реестрами, чтобы все военные были исключены из учета.

Функционал "Я военнослужащий, но до сих пор на учете"

Вместе с запуском QR-кода, Минобороны добавили новую функцию в приложении Резерв+, которая поможет военнослужащим исправить ошибку, если их статус в приложении показывает, что они до сих пор на учете.

"Мы запустили дополнительный функционал, кроме генерации QR-кода была запущена функция "Я военнослужащий, но до сих пор на учете". Военные, которые видят, что они до сих пор на учете, подают электронный запрос и уточняют, что они уже являются военнослужащими и этот статус ТЦК и СП исправят, через запрос в соответствующую воинскую часть о факте о принятии человеком обязанности по военной службе", – рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Исправление данных в Резерв+

Также теперь в Резерв+ доступна функция "Исправить данные онлайн" для двух случаев:

Я военнослужащий, но до сих пор на учете – для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отображался в реестре "Оберіг".

Данные не найдено – для всех военнообязанных, кто получил такое уведомление в приложении Резерв+.

Граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр Оберіг для исправления данных. Информацию актуализируют дистанционно.

Ранее, чтобы исправить эти данные мужчины должны были прибыть с документами в ТЦК.

Обновление данных военнообязанных: актуально