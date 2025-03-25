Помним, что удалось спасти благодаря Курской операции: военный ответил критикам Украины

Во влиятельных западных СМИ в последнее время появляется информация, которая раскачивает эмоции украинцев и направлена на то, чтобы они потеряли веру в победу и начали сомневаться в собственных силах. Однако даже сами украинцы иногда уделяют слишком внимания недостаткам, которые есть в стране, ведущей жестокую войну, забывая о положительных моментах.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем Юрий Федоренко, подчеркнув, что весь этот негатив выливается на Силы обороны, военное руководство, командиров, сержантский состав, солдат. Однако на ситуацию на фронте нужно смотреть с другого ракурса.

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Украинские силы остановили в 2022-м

Федоренко отметил, что Украина после Харьковского и Херсонского контрнаступлений осенью 2022 года имела достаточно высокие перспективы деоккупировать значительно большую часть наших территорий. Однако украинские силы фактически остановили.

Одним из главных факторов, из-за которого это произошло, – несвоевременное получение необходимой техники и помощи, в частности от Соединенных Штатов Америки.

Мы все должны помнить эти семь месяцев, когда у нас стал критический недостаток техники, боеприпасов и снарядный голод. Именно тогда противнику удалось перехватить тактическую инициативу на поле боя и занять выгодные плацдармы, с которых начал он дальнейшие ударно-штурмовые действия,

– подчеркнул командир полка.

После этого украинская армия перешла в большую оборону, но несмотря на это, чтобы спасти Харьковскую и Сумскую области, состоялась Курская наступательная операция.

Сейчас звучит много критики в отношении нее, но стоит помнить, в каком состоянии была оборона Сумщины и Харьковщины в мае 2024-го. Тогда приходилось выполнять боевые задачи и останавливать врага иногда в чистом поле,

– подчеркнул он.

Поэтому Курская операция, по мнению Федоренко, позволила оттянуть ряд сил и средств противника и выиграть драгоценное время для обустройства позиции инженерно-фортификационными сооружениями и настройки обороны в Харьковской области.

Сегодня украинское войско при поддержке украинцев останавливает противника, который превосходит по количеству сил, средств, финансово-экономических возможностей и других показателей.

"Любая другая европейская страна, или даже ряд стран-союзников не могли бы справиться с таким противником как Россия. А украинцы продолжают держать наши территории и делать это достаточно качественно", – уверен командир полка.

В то же время есть положительные новости: противник не имеет оперативных успехов, прорывов на поле боя.

Реформа украинского войска продолжается

Также звучит критика относительно необходимости реформирования украинской армии. Однако для проведения реформ нужны подготовленные кадры, а это требует времени. Но несмотря на это реформа управления и изменения процессов в Силах обороны медленно происходят.

В то же время большинство военных высказывают мнение о настроениях в обществе, которые негативно влияют на боевой настрой войска. В частности, речь идет о тыловых городах, в которых не до конца осознают, что в Украине продолжается полномасштабная война.

Представляете, насколько крепко стоят Силы обороны, что в подавляющем большинстве украинских городов, если не учитывать общеэкономическое положение в государстве и ночные обстрелы, не ощущается то, что в Украине – война,

– отметил Юрий Федоренко.

Поэтому, по его мнению, украинцам нужно прилагать усилия, чтобы максимально качественно выполнять свою работу на пользу государству. Тогда Украина будет иметь прочный щит, и России не удастся реализовать свои намерения – уничтожить украинское государство.

Напомним, что разведка Австрии раскрыла масштабную дезинформационную кампанию России против Украины. Россияне имели целью сформировать в немецкоязычных странах, в частности в Австрии, негативное отношение к украинскому государству и Владимиру Зеленскому. Разоблачить деятельность дезинформационной группы удалось после задержания одной из ее участниц – гражданки Болгарии.