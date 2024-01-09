До переназначения Путина у врага одна задача: Черник оценил потенциал россиян

Сейчас ситуация на фронте находится в относительном равновесии. Ни Силы обороны Украины, ни захватчики не имеют существенных достижений.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, заметив, что оккупанты сейчас имеют одну главную задачу. Они хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также захватить Купянск Харьковской области до так называемых "выборов президента России"

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Какой военный потенциал России

Как подчеркнул Черник, к сожалению, оккупанты имеют огромное количество личного состава. Несмотря на серьезные потери, они могут бросать новые подразделения на фронт.

Также Россия имеет колоссальное количество разной военной техники. Хотя, конечно, с производством у них не всегда хорошо. К примеру, сейчас оккупанты среди танков могут производить только Т-90. По разным данным, их производят около 20 – 25 единиц в месяц.

Мы уничтожили более 6 тысяч вражеских танков. А открытые источники утверждали, что на складах до начала полномасштабной войны у России было от 12 до 15 тысяч танков. Если прибавить сюда и БТР, и БМП. Так эту цифру еще можно умножать. Мы уничтожили в общей сложности где-то 16-17 тысяч бронетехники. Так еще по меньшей мере такое же количество у них есть на складах,

– отметил Черник.

Потери России в войне против Украины: коротко