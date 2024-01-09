До переназначения Путина у врага одна задача: Черник оценил потенциал россиян
Сейчас ситуация на фронте находится в относительном равновесии. Ни Силы обороны Украины, ни захватчики не имеют существенных достижений.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, заметив, что оккупанты сейчас имеют одну главную задачу. Они хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также захватить Купянск Харьковской области до так называемых "выборов президента России"
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Какой военный потенциал России
Как подчеркнул Черник, к сожалению, оккупанты имеют огромное количество личного состава. Несмотря на серьезные потери, они могут бросать новые подразделения на фронт.
Также Россия имеет колоссальное количество разной военной техники. Хотя, конечно, с производством у них не всегда хорошо. К примеру, сейчас оккупанты среди танков могут производить только Т-90. По разным данным, их производят около 20 – 25 единиц в месяц.
Мы уничтожили более 6 тысяч вражеских танков. А открытые источники утверждали, что на складах до начала полномасштабной войны у России было от 12 до 15 тысяч танков. Если прибавить сюда и БТР, и БМП. Так эту цифру еще можно умножать. Мы уничтожили в общей сложности где-то 16-17 тысяч бронетехники. Так еще по меньшей мере такое же количество у них есть на складах,
– отметил Черник.
Потери России в войне против Украины: коротко
- С начала полномасштабного вторжения Россия понесла колоссальное количество потерь как среди личного состава, так и военной техники. Все началось 24 февраля 2022 года.
- С тех пор Россия потеряла почти 366 тысяч личного состава. А за 8 декабря эта цифра выросла еще на 820 единиц.
- Также оккупанты потеряли 6036 танков, 11203 боевых бронированных машин, 8672 артиллерийских систем, 954 РСЗО, 638 средств ПВО, 329 самолетов, 324 вертолета, 6823 беспилотников и т.д.