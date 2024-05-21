Военный объяснил, сколько самолетов F-16 смогут выровнять ситуацию на поле боя
Истребители F-16 существенно помогут Украине на поле боя. Но, конечно, тут важно количество самолетов.
Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, заметив, что чем больше Украина получит F-16 – тем будет лучше. Но все равно есть определенный минимум, который необходимо получить.
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Сколько F-16 нужно Украине
Как отметил Гетьман, в свое время были расчеты, согласно которым Украине нужно около 200 – 300 истребителей F-16 с соответствующим вооружением. Тогда наше государство сможет не давать оккупантам господствовать в воздухе.
Президент Владимир Зеленский говорил о том, что Украине нужно около 120 – 130 самолетов. Это – необходимый минимум.
120 – это такой минимум, меньше которого мы не сможем сказать, что прекратим господство россиян в воздухе. Если будет 40? Что поделаешь? Значит, будем не давать им господствовать на определенных участках. Я так понимаю, что F-16 будут летать по всей линии фронта и "затыкать дыры", где это будет нужнее всего,
– сказал Гетьман.
В общем F-16 – один из самых массовых военных самолетов. По разным данным, в мире есть примерно более 3000 единиц этих истребителей. Если бы каждое государство-союзник передало Украине даже по одному самолету, то вряд ли бы почувствовало сильную нехватку.
F-16 для Украины: коротко
- Сейчас есть приблизительные даты, когда первые истребители F-16 прибудут в Украину. СМИ сообщали, что это может произойти уже в июне – июле.
- Десять украинских военных специалистов прошли обучение в Нидерландах по обслуживанию F-16. Известно, что там планируют передать Украине по меньшей мере 24 таких самолета.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что первые истребители F-16, которые получит Украина, не будут иметь решающего влияния на ход боевых действий. Многое зависит от количества этих самолетов.