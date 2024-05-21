Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, зауваживши, що чим більше Україна отримає F-16 – тим буде краще. Але все одно є певний мінімум, який необхідно отримати.

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Скільки F-16 потрібно Україні

Як зазначив Гетьман, свого часу були розрахунки, згідно з якими Україні потрібно близько 200 – 300 винищувачів F-16 з відповідним озброєнням. Тоді наша держава зможе нівелювати перевагу окупантів в повітрі.

Президент Володимир Зеленський говорив про те, що Україні потрібно близько 120 – 130 літаків. Це – необхідний мінімум.

120 – це потрібний мінімум, менше якого ми не зможемо сказати, що припинимо панування росіян в повітрі. Якщо буде 40? Що поробиш? Значить будемо не давати їм панувати на певних ділянках. Я так розумію, що F-16 літатимуть по всій лінії фронту та "затикатимуть дірки", де це буде найпотрібніше,

– сказав Гетьман.

Загалом F-16 – один з наймасовіших військових літаків. За різними даними, у світі є приблизно більш ніж 3000 одиниць цих винищувачів. Якби кожна держава-союзник передала Україні навіть по одному літаку, то навряд би відчула сильну нестачу.

F-16 для України: коротко