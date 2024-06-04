Это ежедневный героизм солдатов, – военный рассказал, что происходит в Волчанске

Ситуация на всем Востоке остается напряженной. Оккупанты пробуют лезть вперед, но их уничтожают.

Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко, отметив, что по всей линии разграничения ситуация напряженная. Бои продолжаются.

Смотрите также Россияне давят на Роботино и продвигаются в Часовом Яру: как изменилась линия фронта за неделю

Какова ситуация в Волчанске

Как отметил военный, враг каждый день навязывает бои. Подразделения отражают попытки оккупантов продвигаться вперед. Продолжаются и артиллерийские обстрелы, и стрелковые бои.

Это ежедневный героизм военных. Хотел бы говорить за нашу 4 бригаду Нацгвардии. Мы четко понимаем важность взаимной поддержки. Работаем, боремся плечо к плечу для того, чтобы максимально уничтожать врага и не давать ему продвигаться,

– сказал Назаренко.

У врага есть преимущество и в живой силе, и в боеприпасах, и в средствах поражения. Иногда кажется, что у врага буквально неограниченные ресурсы, учитывая ресурсы в ближнем и дальнем тылу. Однако есть понимание, что со временем в оккупантов ситуация будет хуже.

Оптимизм вселяет то, что рано или поздно они должны закончиться. Должна закончиться их техника. В частности благодаря работе операторов FPV, артиллерии и т.п,

– подчеркнул военный.

Что происходит на Харьковщине: коротко