Ем вишенку, все за***сь, – военный восхитил видео во время зачистки села
Источник:Анатолий Штефан "Штирлиц"
Наши военные продолжают наступательные операции. В течение недели, как говорят в Минобороны, освободили 7 населенных пунктов. По-видимому, в одном из них снял ролик наш герой
В сеть выложили видео с военным с позывным "Молодой". Он лежит в траве, наслаждается вишнями и рассказывает о зачистке деревни от русских захватчиков.
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Зачистка продолжаетсяВнимание! На видео присутствует нецензурная лексика, потому не рекомендуем его смотреть несовершеннолетним.
Военный рассказал о зачистке в деревне: смотрите видео
Короче, зачистили деревню. Сейчас дочищаем. Им вишенку. В принципе, все за***сь. В принципе, жить нельзя. Слава Украине! Героям слава!
– сказал он.
Подробнее о результаты наступательных операций рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что на прошлой неделе в Донецком и Таврическом оперативных районах:
- продвижение наших войск наступательной группировки протянулось на 6,5 километра;
- под контроль удалось вернуть 90 квадратных километров территорий;
- освободили 7 населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное.
Также Анна Маляр подробнее рассказала об успехах за прошедшую неделю на Бахмутском направлении. По ее словам, на левом фланге наши войска продвинулись на 1,5 километра, а на правом – на 3,5 километра. Уже взяли под контроль 16 квадратных км территории.
Какая ситуация с зачисткой в Донецкой области
- Глава Донецкой ОВ Павел Кириленко поделился актуальной информацией. По его словам, продолжается зачистка в уволенных Сторожевом и Благодатном.
- Также известно, что наши военные взяли в плен российских захватчиков. Правда, отчитается об этом военно-политическое руководство, но позже.
- Кроме того, глава ОВА отметил, что после зачистки должны провести разминирование проходных путей. Если говорить о разрушении, то, по словам Кириленко, из 370 домов более-менее уцелели менее 50.
- В то же время Кириленко добавил, что важна эвакуация мирного населения из освобожденных населенных пунктов. По состоянию на 18:00 12 июня удалось вывезти из Благодатного троих взрослых, а из Сторожевого – 7, в том числе одного человека с инвалидностью. Также троих человек с инвалидностью эвакуировали из Нескучного.