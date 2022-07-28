Военный эксперт сказал, где остается наибольшая угроза для ВСУ на Донбассе
Вооруженные Силы Украины продолжают отбивать атаки российских оккупантов на Донбассе. Однако там все еще остаются направления с высокой угрозой для украинских защитников.
Об этом 24 каналу сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он рассказал о наибольших рисках для украинских военных на территориях Донецкой и Луганской областей.
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Наибольшие риски
Наибольшая угроза остается в треугольнике Славянск – Северск – Бахмут. Российские оккупанты будут стараться прилагать все усилия, чтобы в первую очередь продвигаться в направлении Северск и Бахмут. В то же время, что касается Славянска, то у захватчиков уже не хватает возможностей, чтобы провести какую-то масштабную наступательную операцию на этом направлении.
По словам Коваленко, большой угрозой для наших военных остаются масштабные и хаотические обстрелы российских захватчиков. Также он подчеркнул, что есть угроза для населенного пункта Авдеевка, поскольку оккупанты пытаются наступать и в этом районе.
"Все это возможно только благодаря их количественному преимуществу – концентрации очень большого количества сил и средств", – подчеркнул военный эксперт.
Наступательные возможности оккупантов
Как подчеркнул Коваленко, следует понимать, что, к примеру, Углегорскую тепловую электростанцию российские захватчики пытались захватить в течение почти 2 месяцев. В то же время, она расположена не в каком-то большом городе.
Оккупанты потратили большое количество ресурсов – человеческих (убитые и раненые), техники (уничтоженной и поврежденной), многочисленные боеприпасы, чтобы захватить Углегорскую ТЭС. Это совсем не тот эффект, который ожидаешь от какого-нибудь масштабного наступления, это только ТЭС. Да, важный объект, но все же.
Коваленко подчеркнул, что сейчас наступательные возможности оккупантов значительно уменьшились со времени захвата Северодонецка и Лисичанска. Он отметил, что захватчики продемонстрировали это уже даже возле Белогоровки, где их передовые подразделения полностью "перемололи в мясорубке" благодаря комбинированному использованию ВСУ ствольной и реактивной артиллерии.
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Как отметил военный эксперт, уже в скором времени мы увидим, как даже в наиболее активных локациях Донбасского плацдарма российские оккупанты от наступательных действий перейдут к обороне. В то же время, когда не будет хватать ресурса для обороны, то начнут отступать.
Коваленко рассказал о самых больших угрозах для ВСУ на Донбассе: смотрите видео
Ситуация на Донбассе: последние новости
- В Генштабе сообщили, что основные усилия враг сосредотачивает на том, чтобы установить полный контроль над территориями Луганской и Донецкой областей. Пытаясь прощупать слабые места в нашей обороне, враг штурмовал в направлениях Долгенькое – Мазановка и Пасека – Долина, однако успеха там не имел.
- Пока российские оккупанты имеют частичный успех только в направлении Видродження – Вершина, где закрепились юго-восточнее Вершины. В свою очередь, очередная попытка продвинуться в направлениях Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар завершилась для захватчиков провалом.
- Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к жителям Донецкой области с просьбой эвакуироваться. Как она подчеркнула, если не эвакуироваться, когда это возможно, потом есть риск оказаться не только без электричества, воды и тепла, но и без связи, лекарств, еды и под обстрелами.