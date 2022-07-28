Про це 24 каналу повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він розповів про теперішні найбільші ризики для українських військових на територіях Донецької та Луганської областей.

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Найбільші ризики

Олександр Коваленко Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Найбільша загроза залишається в трикутнику Слов'янськ – Сіверськ – Бахмут. Російські окупанти намагатимуться докладати усіх зусиль, аби першочергово просуватися в напрямку Сіверськ та Бахмут. Водночас щодо Слов'янська, то у загарбників вже не вистачає можливостей, щоб провести якусь масштабну наступальну операцію на цьому напрямку.

За словами Коваленка, великою загрозою для наших військових залишаються – масштабні та хаотичні обстріли російських загарбників. Також він наголосив, що є загроза для населеного пункту Авдіївка, оскільки окупанти намагаються наступати й в цьому районі.

"Усе це можливе лише завдяки їхній кількісній перевазі – концентрації дуже великої кількості сил та засобів", – наголосив військовий експерт.

Наступальні можливості окупантів

Як підкреслив Коваленко, треба розуміти, що, до прикладу, Вуглегірську теплову електростанцію російські загарбники намагались захопити протягом майже 2 місяців. Водночас вона розташована не в якомусь великому місті.

Олександр Коваленко Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Окупанти витратили велику кількість ресурсів – людських (вбиті та поранені), техніки (знищеної та пошкодженої), численні боєприпаси, щоб захопити Вуглегірську ТЕС. Це зовсім не той ефект, який очікуєш від якогось масштабного наступу, це лише ТЕС. Так, важливий об'єкт, але все ж.

Коваленко наголосив, що зараз наступальні можливості окупантів значно зменшились з часу захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська. Він зазначив, що загарбники продемонстрували це вже навіть біля Білогорівки, де їхні передові підрозділи повністю "перемололи в м'ясорубці" завдяки комбінованому використанню ЗСУ ствольної та реактивної артилерії.

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Як зауважив військовий експерт, вже незабаром ми побачимо, як навіть у найбільш активних локаціях Донбаського плацдарму російські окупанти від наступальних дій перейдуть до оборони. Водночас коли не вистачатиме ресурсу для оборони, то почнуть відступати.

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