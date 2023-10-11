ХАМАС регулярно посещал Москву, – ГУР об участии России в нападении на Израиль

Боевики ХАМАС регулярно посещали Москву. Встречи с террористами проходили на самом высоком уровне.

Кремль знал о готовящемся нападении. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов, сообщает 24 Канал.

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ХАМАС посещал Москву

Юсов отметил, что ни для кого не секрет так называемые официальные визиты ХАМАС в Москву.

Это все было видно, зафиксировано. Встречи на самом высоком уровне. Так же то, с какой скоростью российская пропаганда, а также официальные лица путинского режима начали использовать атаки на Израиль, собственно, как продолжение войны против Украины, с обвинениями Украины, с абсолютно фейковыми и невероятными историями о каком-то поставляемом Украиной оружии,

– заметил представитель ГУР.

По его словам, это свидетельствует о том, что Кремль был проинформирован заранее и готовил это.

"И да, есть информация о том, что отдельные образцы трофейного вооружения американского, европейского производства были переданы Россией через контрабандные каналы, через так называемые ЧВК, собственно, боевикам ХАМАС. В частности, для реализации этих антиукраинских информационно-психологических операций", – подытожил Юсов.

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