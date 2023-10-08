У России есть президент и официальные вооруженные силы: Маломуж сравнил боевые действия в Украине и Израиле

Войну в Украине и войну в Израиле не слишком корректно сравнивать, ведь масштабы разные. Хотя это не преуменьшает всю трагичность ситуации.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что в Украине сейчас идет глобальная война. Россия позиционирует себя как противник США и НАТО.

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Россия имеет миллионное войско, которое подчиняется властям. Также там есть официально признанный президент.

Россия имеет регулярную и официальную армию. И самое главное, что она подчиняется государственному аппарату: президенту Путину, военным структурам, спецслужбам. У нас идет глобальная война с агрессивной и тоталитарной страной,

– заметил Маломуж.

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Ситуация в Израиле несколько иная

Как отметил Маломуж, нельзя преуменьшать трагедию еврейского народа. Это также ужасная ситуация, но сама война здесь несколько отличается.

В Израиле произошла спланированная комплексная террористическая операция от разных террористических структур. Это привело к масштабным жертвам. Однако вооруженные силы Израиля могут изменить ситуацию.

Израильские спецслужбы не сработали на упреждение. Но у Израиля есть соответствующие силы и средства. Он уже успешно одолевает атаки и уничтожает представителей террористических группировок. Также там уже начинаются масштабные наступательные операции против террористов. Но ХАМАС – не армия, не государство, а группировка. В этом есть разница,

– рассказал Маломуж.

Обострение в Израиле: коротко