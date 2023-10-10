В Пентагоне призвали Конгресс США принять решение о помощи Израилю и Украине
Источник:Reuters
После того как ХАМАС напал на Израиль 7 октября и началась война, США обязались помочь своим израильским партнерам. В то же время, чтобы отправить Израилю оружие США должно одобрить дополнительное финансирование.
Это нужно для того, чтобы произвести и приобрести боеприпасы, удовлетворив таким образом потребности как израильской, так и украинской армии. Однако такое решение принять достаточно сложно.
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США должны принять помощь Израилю и Украине
Министр армии США Кристин Вормут 9 октября заявила, что Конгрессу предстоит одобрить дополнительное финансирование, чтобы гарантировать, что Пентагон сможет выработать и приобрести боеприпасы, одновременно удовлетворив потребности как Израиля, так и Украины.
В то же время Вормут подчеркнула, что в настоящее время Палата представителей США "фактически парализована", поскольку республиканцы работают над выбором нового спикера.
Нам требуется дополнительная поддержка Конгресса. Поэтому я надеюсь, что скоро мы это увидим,
– сказала она.
Министр также рассказала, что Пентагон все еще находится на "ранних стадиях" рассмотрения запросов Израиля о поддержке, учитывая влияние предоставления такой помощи на военную готовность США. Кроме того, Соединенные Штаты проводят аналогичные проверки при рассмотрении запросов Украины о помощи.
"Но я бы утверждала, что так же, как мы помогаем Украине, наше намерение также поддержать Израиль", – подчеркнула она.
Начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж также выразил оптимизм, сказав, что он уверен, что страна сможет предоставить партнерам то, что они просили. Однако никаких конкретных данных о помощи ни Джордж, ни Вормут не предоставили.
Ранее стало известно, что США готовят новую финансовую помощь Украине
- В Сенате США хотят в ближайшее время принять новый годовой пакет помощи Украине. Его сумма может составить от 50 до 100 миллиардов долларов США.
- Этот пакет Сенат сможет принять уже 16 октября, когда вернется с каникул, и 17 ноября, когда истечет срок законопроекта о временных расходах. В настоящее время этот проект еще активно обсуждается в Сенате.
- Сумма пакета помощи Сената значительно больше финансирования в 24 миллиарда долларов США, о которых просил президент Байден. В Сенате уверены, что один большой пакет "придаст Украине чувство уверенности", чем несколько маленьких.