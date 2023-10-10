Вспомнил Украину и снова оконфузился: Путин впервые прокомментировал войну ХАМАС с Израилем
Владимир Путин встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Ас-Судани. На этих переговорах президент России впервые публично прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке.
Президент России Владимир Путин отреагировал на атаку ХАМАС на Израиль. Об этом пишут СМИ страны-агрессорки, передает 24 Канал.
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Что наговорил Путин
Президент государства-террориста снова начал обвинять американцев во всех бедах. Также он упомянул Украину и цинично назвал полномасштабное вторжение России в наше государство "украинским кризисом".
И украинский кризис продолжается, и, к сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке,
– сказал Путин.
Он обвинил США в том, что они якобы "оказали давление на обе стороны" и не учитывали "коренные интересы" палестинского народа. А именно реализацию "решений Совета безопасности ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства". Помимо этого Путин обвинил Вашингтон в попытке "монополизации урегулирования" и продвижении собственных представлений "о том, как это должно быть сделано".
Что известно о российском следе в атаке ХАМАС
- Центр стратегических коммуникаций недавно сообщил, что наемники из ЧВК "Вагнера" помогли ХАМАС подготовиться к нападению на Израиль. В поведении палестинских боевиков много общего с тактикой российских оккупантов: штурмовые действия, сброс боеприпасов с дронов и т.д.
- На похожее поведение российских и палестинских террористов не так давно указывал и политтехнолог Михаил Шейтельман. В разговоре с 24 Каналом он отметил, что боевики ХАМАС убивали и грабили гражданское население в Израиле так же, как это делали россияне на временно оккупированных территориях Украины.
- Ранее представитель ГУР МО Андрей Юсов заявлял, что Москва знала о планах ХАМАС касательно Израиля. Более того, российские захватчики обменялись опытом с палестинскими боевиками и передали им захваченное в Украине оружие для проведения ИПСО против нашего государства.